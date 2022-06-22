Google пригрозили новым оборотным штрафом в России

Роскомнадзор составил в отношении Google протокол из-за повторного неудаления материалов

Роскомнадзор пригрозил Google новым оборотным штрафом. Регулятор сообщил в своем Telegram-канале, что составил в отношении компании протокол из-за повторного неудаления запрещенных материалов.

Протокол был составлен 22 июня по части 5 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию).

«Такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России», — объяснили в Роскомнадзоре. Регулятор добавил, что протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа.

Отмечается, что на текущий момент Google не удалила более 7 тысяч противоправных материалов, опубликованных в принадлежащем ей видеохостинге YouTube

В декабре 2021 года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,22 миллиарда рублей. Причиной стало систематическое неудаление запрещенной информации. Компания попыталась обжаловать это решение, однако суд оставил его без изменений. Позже стало известно, что Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскала с Google 7,7 миллиарда рублей.

Роскомнадзор заявил о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний в сентябре 2021 года. Уточнялось, что такая мера грозит Google, Twitter и Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в России).