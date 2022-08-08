Миру пообещали проблемы из-за напряженности на Тайване

Представитель Тайваня во Франции Чин-Чун Ву предрек рынку полупроводников проблемы

Обострение напряженности на Тайване может привести к дефициту полупроводников, пообещал официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.

Чиновник рассказал, что производственная цепочка полупроводников — сложный процесс. Если изготовление хотя бы одного компонента будет нарушено, то производство прекратится, что станет «большой проблемой для всего мирового рынка», предрек Чин-Чун Ву. По его мнению, проблемы с полупроводниками могут также стать оружием в политической борьбе.

Официальный представитель острова напомнил, что главным производителем полупроводников в мире остается Тайвань. Сейчас полупроводники являются основными деталями в производстве практически всех бытовых устройств: телефонов, компьютеров, электроники в автомобилях.

Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, ранее написало Bloomberg. Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад — через него на рынки Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках. Кроме того, из-за ухудшения ситуации на Тайване может резко подорожать электроника, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

2 августа напряженность между государствами обострилась из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В ответ на действие Вашингтона Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе.

7 августа Тайвань возобновил авиасообщение и судоходство, которые ранее были ограничены из-за действий Китая. В Министерстве транспорта и связи острова отметили, что уведомления Пекина о военных действиях истекли, однако и корабли, и самолеты пока что будут обходить временно опасные зоны. Постепенно возобновятся и транзитные рейсы, но власти продолжат следить за обстановкой. Однако 8 августа Китай объявил о продолжении военных учений в проливе.