Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа неожиданная угроза от конфликта США и Китая

Bloomberg назвал конфликт США и Китая из-за Тайваня угрозой мировым цепочкам поставок

Фото: Aly Song / Reuters

Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, ожидает Bloomberg. Агентство называет любые действия применительно к острову «ударом по мировому судоходству».

Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад — через него на рынки Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках. Согласно данным агентства, в 2022 году по проливу прошло 88 процентов крупнейших в мире торговых судов и 48 процентов из 5,4 тысячи контейнеровозов.

Альтернативным торговым путем может стать маршрут через Филиппинское море с обходом побережья Тайваня на востоке. Однако другие варианты сопряжены с большими рисками из-за характерных для Южно-Китайского моря природных явлений — в регионе часто бывают тайфуны, в среднем 20 за год.

Нарушение цепочек поставок во всем мире может серьезно повлиять на глобальные торговые отношения. В 2022 году мировая логистическая система сильно пострадала на фоне начала пандемии коронавируса и локдауна в Китае. Впоследствии на ограничение поставок повлияли санкции, ставшие ответом на действия России на Украине.

Тайвань долгое время вызывал разногласия между США и Китаем. 2 августа напряженность между государствами обострилась в связи с заявлением о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В ответ на действие Вашингтона Пекин начал военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. В свою очередь Тайвань повысил боеготовность из-за потенциальной угрозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Оливейра обрадовался статусу аутсайдера перед поединком с Махачевым
Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на четыре миллиона рублей
Стало известно о модернизации ракеты «Ангара-А5»
Россиянам назвали предполагаемые даты открытия магазинов H&M в Москве
Названа неожиданная угроза от конфликта США и Китая
Российская пенсионерка заманила первоклассницу в квартиру и надругалась над ней
Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси
Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» купит две сибирские торговые сети
Брэд Питт отказался от своих слов о завершении карьеры в кино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.