Ослабление карантинных ограничений обрушило рынок видеоигр

Мировые продажи видеоигр обрушились на фоне ослабления карантинных ограничений

Продажи компаний-гигантов в мире видеоигр обрушились на фоне отступления пандемии COVID-19 и ослабления карантинных ограничений. Как сообщает CNBC, Microsoft, Sony и Nintendo закончили квартал с неутешительными результатами по продажам.

По подсчетам исследовательской компании NPD, только в США во втором квартале 2022-го на видеоигры было потрачено 12,4 миллиарда долларов. Это на 13 процентов меньше, чем в тот же период годом ранее. Одним из факторов снижения продаж стало ослабление карантинных ограничений, и теперь люди предпочитают активный отдых домашним развлечениям. В целом люди стали меньше времени проводить за видеоиграми: общее время среди игроков PlayStation сократилось на 15 процентов.

«Рост общего игрового рынка в последнее время замедлился, поскольку у пользователей увеличились возможности выйти из дома», — подтвердил финансовый директор Sony Хироки Тотоки. Компания объявила, что за второй квартал продажи игрового подразделения упали на два процента, а операционная прибыль обрушилась почти на 37 процентов. Аналитики строят мрачные прогнозы на будущее и снижают прогноз годовой прибыли на 16 процентов.

В Microsoft общие доходы от игр упали на семь процентов в годовом исчислении. Продажи консолей Xbox компании упали на 11 процентов, а доходы от игрового контента и услуг — на шесть. Activision Blizzard, издатель игр, поглощенный Microsoft, сообщил о 70-процентном падении чистой прибыли и 29-процентном падении доходов. Операционная прибыль Nintendo снизилась на 15 процентов в период с апреля по июнь. Компания, стоящая за франшизой Super Mario, обвинила в низкой производительности глобальную нехватку полупроводников.

На фоне стремительного роста на все: от газа до продуктов питания и опасений о надвигающейся рецессии рынок видеоигр ждет серьезный спад. По прогнозам Ampere Analysis, в 2022 году сектор сократится на 1,2 процента до 188 миллиардов долларов. Это станет первым годовым спадом почти за десятилетие.

Ранее аналитики GfK Entertainment назвали самые продаваемые видеоигры. На российском рынке лидирует Cyberpunk 2077, за ним идут Elden Ring и FIFA 22. Глобально в Европе самым востребованным тайтлом по итогам первых шести месяцев оказалась игра для Nintendo Switch Pokemon Legends: Arceus. В топ-3 также попали Horizon Forbidden West и FIFA 22.