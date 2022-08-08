Тренер клуба РПЛ сравнил футбол с работой в шахте и на заводе

Сергей Юран заявил, что работать в шахте или на заводе тяжелее, чем играть в футбол

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о требованиях, которые он предъявляет к футболистам своей команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что может простить игрокам ошибки, но резко относится к ситуациям, в которых его подопечные не выкладываются на 100 процентов. Он также сравнил футбол с другими профессиями.

«Наверное, на заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле», — рассказал тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

23 февраля Юран в третий раз в карьере возглавил «Химки». В нынешнем сезоне команда после четырех туров с семью очками занимает седьмое место в чемпионате России.