Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки из-за задержки груза

Покупатель украинского зерна, которое отправили на судне Razoni («Рацони») с территории Украины после заключения соглашения в Стамбуле, отказался от сделки. Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Ливане в Twitter.

«Согласно информации грузоотправителя, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более пяти месяцев). Теперь грузоотправитель ищет другого клиента. Он может быть либо в Ливане, либо в другой стране», — говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Эту информацию подтвердил и источник ТАСС в порту Триполи, куда сухогруз Razoni и должен был зайти. «Поставщик украинского зерна сообщил, что ищет нового покупателя, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тысяч тонн кукурузы. По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа», — рассказали в ливанском порту.

8 августа сообщалось, что еще два судна с украинским зерном вышли из портов страны. Сухогруз МВ SACURA («Сакура»), который везет 11 тысяч тонн сои в Италию, вышел из порта Южный. А сухогруз MV ARIZONA («Аризона»), который перевозит около 48,5 тысячи тонн кукурузы в турецкий порт Искендерун, вышел из порта Черноморск.

