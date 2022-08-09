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В японской префектуре проведут отдельные похороны Абэ

Kyodo: власти префектуры Ямагути намерены провести отдельные похороны экс-премьера Абэ

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Администрация префектуры Ямагути объявила о намерении провести отдельные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на региональном уровне. Церемония пройдет 15 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам губернатора префектуры Цугумаса Мураоки, похороны пройдут в городе Симоносэк. Именно он являлся избирательным округом Абэ и родиной его предков​​​.

Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны.

На экс-премьера Японии было совершено покушение 8 июля во время предвыборного митинга. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.

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Марина Совина
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