Власти Китая пришли в ярость из-за провала в уничтожении зависимости от Запада

Bloomberg: власти Китая недовольны провалами в развитии производства полупроводников

В Китае продолжаются антикоррупционные расследования в секторе производства полупроводников, вызванные гневом властей страны из-за провалов в развитии отрасли, пишет Bloomberg.

Стране годами не удавалось развить производство чипов на таком уровне, чтобы конкурировать c США, а кульминацией недовольства Пекина стали расследования в отношении руководства компании Tsinghua Unigroup на фоне реструктуризации предприятия. О ситуации стало известно в конце июля, а проблемы с финансами у компании возникли еще в 2020 году.

Начавшиеся расследования взволновали сектор, привыкший к поддержке на высоком уровне: Пекин выделил индустрии более 100 миллиардов долларов, чтобы уничтожить зависимость от Запада. Вопреки вливанию средств, никаких существенных прорывов достичь не удалось, подчеркивают собеседники Bloomberg, знакомые с позицией властей. Вашингтону удавалось достаточно эффективно сдерживать технологические амбиции Пекина.

Основным объектом внимания стал Национальный фонд по инвестициям в производство интегральных микросхем (National Integrated Circuit Industry Investment Fund), внутри индустрии известный как «Большой фонд» и использовавшийся для поддержки производителей.

Теперь правительство начало расследование в отношении руководителя фонда, который когда-то предупреждал, что «срезать углы» в развитии технологий просто нереалистично. Фонд действовал большей частью непублично, не раскрывая инвестиционной политики.

Ситуация с расследованием развивается на фоне новых ограничений со стороны США в адрес Пекина. Вашингтон уже ограничил экспорт оборудования для производства чипов китайским клиентам, к чему присоединились ключевые предприятия сектора из других стран — Нидерландов и Японии. Кроме того, в США запретили техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, расширять производство в КНР.