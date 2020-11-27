Банкротство китайских компаний посчитали благом

Несколько китайских компаний, связанных с государством, не могут платить по долгам, в том числе горнодобывающая Yongcheng Coal and Electricity, производители микросхем Tsinghua Unigroup и Huachen Automotive Group. Дефолт крупных фирм принесет пользу банкам и инвесторам в долгосрочной перспективе, пишет CNBC.

Аналитики исследовательской компании CreditSights отметили, что государственные предприятия, которые не работают в стратегически важных отраслях, не будут спасены. Эксперты считают банкротства благом, поскольку отсеивание проблемных компаний позволяет банкам выявлять риски на ранней стадии.

Некоторые дефолты являются «частью здорового, функционирующего рынка, если не допускать более широкого распространения инфекции и пока процесс имеет относительно контролируемое течение», — говорят экономисты.

Ранее Центробанк предупредил о риске появления «зомби-заемщиков» в России. Это компании, которые не смогут восстановить платежеспособность после реструктуризации долгов.