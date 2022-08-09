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Названы города с самым быстрым ростом цен на аренду жилья

«Этажи»: Новосибирск и Омск стали городами с самым быстрым ростом цен на аренду жилья

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За июль 2022 года в крупных городах России аренда однокомнатного жилья сильнее всего подорожала в Новосибирске — на 3,4 процента. Об этом сообщают аналитики компании «Этажи», пишут «Известия».

Другим городом, где наблюдалось значительное увеличение размера арендных ставок, стал Омск — там стоимость поднялась на 2,5 процента. Третьим в списке городов с самым быстрым ростом цен на аренду эксперты назвали Уфу с показателем в 1,7 процента. В десятку также попали Екатеринбург (+1,4 процента за месяц), Санкт-Петербург (+0,8 процента), Казань (+0,7 процента). В Челябинске и Перми показатель увеличился на 0,6 процента, а в Нижнем Новгороде и Москве — на 0,5 процента в каждом.

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По словам директора департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости Ольги Павлиновой, в осенние месяцы обычно наблюдается пик интереса к арендному жилью. Наибольшим спросом пользуются недорогие объекты по адекватным ценам. На среднюю цену аренды, отметила эксперт, влияет количество иногородних студентов — чем их больше, тем сильнее растет спрос и тем меньше бюджетных квартир остается на рынке, за счет чего повышается средняя ставка.

В августе участники рынка недвижимости предсказали, что осенью стоимость аренды жилья может увеличиться на 10-20 процентов. По их мнению, цены поднимутся с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах, наиболее значительный рост будет наблюдаться в Москве и Санкт-Петербурге.

Полина Кислицына
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