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В Конгрессе США назвали беспрецедентными обыски в имении Трампа

Конгресс США потребовал от ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа

Фото: Marco Bello / Reuters

Члены палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа, назвав подобную акцию беспрецедентной в истории страны. Текст обнародованного обращения приводит РИА Новости.

В обращении указывается, что члены Конгресса узнали о произошедшем из новостных лент. При этом никто из членов профильных комитетов палаты представителей США «не в курсе каких-либо фактических или предполагаемых угроз национальной безопасности», которую якобы представляют документы или данные, которые есть у бывшего президента страны.

«Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг <...> о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения», — подчеркивается в обращении, направленном от имени 12 законодателей.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) после обысков в доме Трампа призвала Конгресс объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, который продлился девять часов. Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года.

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Варвара Кошечкина
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