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В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен США Грин призвала объявить импичмент Байдену

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) после обысков в доме бывшего президента страны Дональда Трампа призвала Конгресс объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Кроме того, конгрессвумен призвала «остановить коммунизм» и расформировать Федеральное бюро расследований, сотрудники которого пришли обыскивать дом экс-президента.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, который продлился девять часов.

Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло, однако отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе. По его словам, он пока раздумывает, когда объявить о своем решении — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс.

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Николай Чигасов
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В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
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