В АТОР заявили об отсутствии обращений от туристов в Крыму после взрывов

Вице-президент АТОР Ромашкин: обращений туристов помочь покинуть Крым не поступало

Обращений помочь покинуть Крым после взрывов пока не было, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Лентой.ру». Он также оценил возможности покинуть полуостров.

Российские туристы начали массово выезжать из крымского села Новофедоровка, где недавно прогремели взрывы. В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков, а также отдыхающих, направляющихся в сторону выхода со своими вещами.

Думаю, если туристы примут решение покинуть Крым, то они самостоятельно покинут полуостров Сергей Ромашкин вице-президент АТОР

«Одновременно в Крыму сейчас может находиться около 300 тысяч туристов. В этом году из-за логистических проблем почти 95 процентов турпоток состоял из людей, которые приехали на полуостров на личном автотранспорте. Соответственно, тех кто на машинах вывозить технически невозможно. Они должны сами покинуть территорию в случае необходимости», — заявил Ромашкин.

Ранее, 9 августа, вблизи села Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов. Информацию подтвердил советник главы региона по информполитике Олег Крючков.

