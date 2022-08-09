Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В АТОР заявили об отсутствии обращений от туристов в Крыму после взрывов

Вице-президент АТОР Ромашкин: обращений туристов помочь покинуть Крым не поступало

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обращений помочь покинуть Крым после взрывов пока не было, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Лентой.ру». Он также оценил возможности покинуть полуостров.

Российские туристы начали массово выезжать из крымского села Новофедоровка, где недавно прогремели взрывы. В сети также появилось видео с местного пляжа. На опубликованных кадрах можно увидеть темно-серые клубы дыма на фоне лежаков, а также отдыхающих, направляющихся в сторону выхода со своими вещами.

Думаю, если туристы примут решение покинуть Крым, то они самостоятельно покинут полуостров

Сергей Ромашкинвице-президент АТОР

«Одновременно в Крыму сейчас может находиться около 300 тысяч туристов. В этом году из-за логистических проблем почти 95 процентов турпоток состоял из людей, которые приехали на полуостров на личном автотранспорте. Соответственно, тех кто на машинах вывозить технически невозможно. Они должны сами покинуть территорию в случае необходимости», — заявил Ромашкин.

Ранее, 9 августа, вблизи села Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов. Информацию подтвердил советник главы региона по информполитике Олег Крючков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
На авиабазе в Крыму произошла серия взрывов
Лукашенко призвал торговать с ЕС даже в условиях санкций
Валерия потеряла голос из-за коронавируса и отменила ближайшие концерты
Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом
В Москве предложили пожить в антресоли
Венгрия захотела заплатить за транзит российской нефти через Украину
Экономист дал объяснение сильному подорожанию женских гигиенических прокладок
Россиянам рассказали о правилах хранения лекарств дома
В России приостановлено производство некоторых кормов для кошек и собак
Принтеры Epson прекратили работу из-за ошибки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.