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Появились подробности о пострадавших в результате взрывов в Крыму

Источник Mash сообщил о трех гражданских, пострадавших в результате взрывов в Крыму

Фото: ТАСС

В результате взрывов около крымского села Новофедоровка под Саками пострадали трое гражданских. Подробности о них появились в Telegram-канале Mash. Как сообщил изданию информированный источник, все они были госпитализированы в Сакскую районную больницу.

Уточняется, что одним из пострадавших оказался девятилетний мальчик с резаной раной предплечья. Он также повредил голень, когда прятался в подвале. По словам собеседника Mash, ребенок уже получил всю необходимую помощь и был выписан.

Второй пострадавший сейчас находится в операционной.

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Варвара Кошечкина
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