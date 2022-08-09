Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 человек из-за взрывов

Советник Крючков заявил об эвакуации 30 человек из прилегающих к крымскому аэродрому домов

Около 30 человек из-за взрывов были эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Крючков заверил, что эвакуированных расселят в гостиницах и пансионатах.

«Люди будут обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление», — написал советник главы Крыма.

Ранее Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке. В сети также появилось видео произошедшего. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов во вторник, 9 августа.

По сведениям Минобороны, пострадавших в результате случившегося нет, авиационная техника аэродрома Саки не повреждена. В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются.