Пользователям рассказали о трех новых функциях в WhatsApp

В WhatsApp появится возможность покидать группы без уведомления других участников

В популярном мессенджере WhatsApp появятся три новые функции, способствующие большей приватности пользователей. О грядущих изменениях рассказало The Verge.

Мессенджер позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн. Отмечается, что ранее WhatsApp начал скрывать онлайн-статус юзеров от всех незнакомцев, однако пользователи из контактов по-прежнему видели, находится ли человек онлайн.

У юзеров также появится возможность покидать группы без уведомления об этом всех участников. Разработчики WhatsApp заявили, что начнут запускать обе функции в августе.

Помимо того, мессенджер работает над опцией, которая запретит пользователям делать скриншоты одноразовых сообщений — посланий, которые исчезают после того, как собеседник просмотрит их. Указано, что эта возможность пока находится в стадии тестирования.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция, позволяющая скрывать номер телефона от участников группы. Уточнялось, что пользователь сможет сам выбрать, кому будут видны эти данные.

В июне WhatsApp разрешил пользователям скрывать свою информацию от отдельных юзеров из списка контактов. Речь идет о таких данных о профиле как статус, время последнего посещения, фото и сведения.