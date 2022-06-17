В WhatsApp появилась новая функция для приватности

WhatsApp разрешил пользователям скрывать фото профиля и статус от отдельных контактов

Мессенджер WhatsApp разрешил пользователям скрывать свой статус, время последнего посещения сервиса и другие детали от отдельных юзеров из списка контактов. О появлении новой функции, повышающей приватность, разработчики WhatsApp объявили на своей странице в соцсети Twitter

Обновление коснулось таких данных о профиле, как статус, время последнего посещения, фото и сведения. Теперь пользователи могут скрывать эту информацию от определенных контактов. Чтобы воспользоваться функцией, нужно в меню конфиденциальности выбрать то, что юзер желает спрятать, и нажать «контакты, кроме». «Время последнего посещения, фото профиля, сведения или статус будут видны контактам из вашей адресной книги, кроме тех, кого вы исключили», — говорится в блоге мессенджера.

Ранее пользователю WhatsApp были доступны три опции при выборе того, кто может видеть вышеперечисленные данные. Юзер мог сделать их видимыми для всех пользователей или только для своих контактов, либо скрыть их от всех.

17 июня также стало известно о трех других обновлениях в WhatsApp. В частности, сообщалось, что пользователям мессенджера разрешат отключать микрофон участникам группового звонка. Об этом и других изменениях рассказал генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт.