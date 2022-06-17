Пользователям рассказали о трех новых возможностях WhatsApp

В WhatsApp появится возможность отключать микрофон участникам группового звонка

Генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт анонсировал появление трех новых возможностей в популярном мессенджере. По его словам, нововведения касаются групповых звонков. Подробности он раскрыл в Twitter.

Кэткарт рассказал, что пользователям WhatsApp разрешат отключать микрофон участникам группового звонка. «Эта опция будет полезна, когда кто-то забудет выключить свой микрофон», — уточнил глава компании.

Также, по словам Кэткарта, теперь, если какой-то человек присоединился к групповому звонку, то об этом будут уведомлять всех участников разговора. Кроме того, пользователи смогут отправлять сообщения участникам беседы во время звонка.

Когда именно эти нововведения станут доступны для юзеров, Кэткарт не уточнил.

Ранее стало известно о другой возможности, которая появится в WhatsApp. Отмечалось, что благодаря нововведению пользователи смогут переносить переписки со смартфонов на Android на устройства с операционной системой iOS. Перед этим в мессенджере появилась функция, позволяющая безопасно передавать историю чатов с iOS на Android.