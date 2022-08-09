Концерт Галкина в Юрмале приостановили из-за драки

Максим Галкин приостановил концерт в Юрмале из-за драки на почве политических разногласий

Выступление российского юмориста и шоумена Максима Галкина в Юрмале был приостановлен из-за драки в зрительном зале. Об этом сообщает Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале «Ыыху Москвы».

На кадрах, опубликованных журналистом, запечатлена потасовка в зале «Дзинтари», позже конфликт продолжился на улице. Юморист, после начала драки, прервал концерт. По информации Ctnews, скандал произошел из-за политических разногласий.

«Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился», — рассказали изданию организаторы.

5 августа Максим Галкин выступил в Юрмале на латышском языке. Публика отреагировала одобрительно, сопроводив шутки на латышском восторженными аплодисментами. Пользователи сети высказали иное мнение.