Белоруссия обвинила Запад в поддержке экстремистов

МИД Белоруссии призвал Запад прекратить открытую поддержку экстремистов из оппозиции

Минск выступает против вмешательства Запада во внутренние дела страны, которое выражается в открытой поддержке экстремистов из числа оппозиции. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии, приуроченного к годовщине протестов 2020 года, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти», — обвинили западные страны представители МИД.

Ведомство призвало прекратить подобные акции, отказаться от давления и санкций, а также «вернуться к предметному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству».

Ранее в белорусском парламенте заявили, что внесение на рассмотрение в Сенат конгресса США резолюции по Белоруссии является вмешательством во внутренние дела республики.