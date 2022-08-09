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В ООН заявили о призывах ИГ использовать конфликт на Украине

Замгенсека ООН Воронков заявил о призывах ИГ применять кризис на Украине для атак в Европе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков заявил, что «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) призывает своих сторонников использовать конфликт на Украине для осуществления атак в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза ООН Воронков подчеркнул, что ИГ распространяет призывы воспользоваться украинским кризисом для совершения атак. «В Европе ДАИШ (ИГИЛ) призывал сочувствующих к нападениям, используя ослабление ограничений, связанных с пандемий, и конфликт на Украине», — подчеркнул замгенсека.

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Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что во время обсуждения в СБ докладов генсека об угрозах со стороны ИГ Москва много раз призывала противодействовать поставкам оружия для террористов. По его словам, в документах сообщается о возросшей вероятности атак террористов-одиночек в Европе.

«Хотели бы обратить внимание, что в докладе содержится обновленная информация на этот счет. В частности, сообщается, что некоторые террористические и радикальные группировки призвали своих сторонников воспользоваться событиями на Украине и заполучить легкодоступное оружие, которое бесконтрольно поступает Киеву из западных государств», — подчеркнул Небензя.

В марте заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари допускал, что США могут перебросить на Украину террористов ИГИЛ. По его мнению, это способны осуществить американские специальные службы.

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Марина Совина
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