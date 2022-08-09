Тихановская объявила о создании оппозиционного «переходного кабинета»

Светлана Тихановская заявила о создании белорусского оппозиционного «переходного кабинета»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании «объединенного переходного кабинета» из числа белорусских оппозиционеров. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Планируется, что «переходный кабинет» будет представлять из себя коллективный исполнительный орган, который будет «защищать независимость и суверенитет» Белоруссии и обеспечит «транзит власти от диктатуры к демократии» в республике.

Кроме того, его целями объявляются «восстановление конституционной законности и правопорядка» в стране и создание в ней «условий для проведения честных и свободных выборов». Утверждается также, что орган будет «разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен» в Белоруссии, а в результате его деятельности «должны быть освобождены все политзаключённые».