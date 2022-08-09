Стало известно о ранении мирного жителя Донецка при срабатывании мины «Лепесток»
Штаб теробороны ДНР: мирный житель Донецка пострадал от мины «Лепесток»
Мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины «Лепесток», рассказали в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
Как уточнили военные, инцидент произошел на проспекте Кобзаря. «Мирный житель пострадал, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 "Лепесток"», — говорится в сообщении.
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3 августа стало известно, что на севере Донецка на мине «Лепесток» подорвалось маршрутное такси.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.