Умер дважды лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

Дважды получивший Пулитцеровскую премию писатель Дэвид Маккалоу умер на 90-м году жизни

Дважды лауреат Пулитцеровской премии, американский писатель и историк Дэвид Маккалоу умер в возрасте 89 лет. Об этом в Twitter сообщает издательство Simon&Schuster, где выходили книги автора.

Маккалоу скончался в воскресенье, 7 августа, в окружении пятерых детей в Хингеме, штат Массачусетс. Другие подробности не приводятся.

Маккалоу родился в 1933 году в Питтсбурге в семье шотландско-ирландского происхождения. В 1951 году поступил в Йельский университет. Переехав в Нью-Йорк, начал работать помощником редактора в Sports Illustrated. В 1964 году стал штатным редактором и автором в журнале American Heritage. Его первая книга «Наводнение в Джонстауне» вышла в 1968 году, став бестселлером. Всего у автора насчитывается 11 работ, переведенных на 19 языков. Писатель специализировался на истории США и был известен как автор биографий политиков. Он дважды получил Пулитцеровскую премию за книги, рассказывающие о жизни бывших президентов США Гарри Трумэна и Джона Адамса.

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