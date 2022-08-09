Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МЧС сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Крыму

МЧС России сообщило, что при взрывах на аэродроме в Крыму пострадали три человека

Фото: Mulch / ТАСС

В результате взрывов на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму пострадали три человека. Об этом в МЧС России сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости».

«Пока информация о трех пострадавших. Были четыре взрыва на территории воинской части. Пока другой информации нет. Выехали по второму рангу, но на территорию части не пускают», — рассказали в МЧС.

Как уточняет Telegram-канал Mash, пострадавших госпитализировали в Сакскую ЦРБ. Один из них — 13-летний мальчик с резаной раной предплечья, его уже выписали. Второму пострадавшему зашивают осколочное ранение в области груди. У пожилой женщины осколочное ранение.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно ранее 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются. В ведомстве указали, что авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об эвакуации около 30 человек из прилегающих к аэродрому домов. Он уточнил, что эвакуированных расселят в гостиницах и пансионатах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме в Крыму
Живущая рядом с аэродромом в Крыму россиянка рассказала о взрывах
Серена Уильямс попрощалась с теннисом
Украине предрекли ответ от стран ЕС из-за остановки прокачки российской нефти
В АТОР заявили об отсутствии обращений от туристов в Крыму после взрывов
Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья по двору
В Крыму заверили в отсутствии угроз для туристов на полуострове
МЧС сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Крыму
Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 человек из-за взрывов
Постоялец отеля в Таиланде выпал из окна спустя час после заселения и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.