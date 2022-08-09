МЧС сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Крыму

МЧС России сообщило, что при взрывах на аэродроме в Крыму пострадали три человека

В результате взрывов на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму пострадали три человека. Об этом в МЧС России сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости».

«Пока информация о трех пострадавших. Были четыре взрыва на территории воинской части. Пока другой информации нет. Выехали по второму рангу, но на территорию части не пускают», — рассказали в МЧС.

Как уточняет Telegram-канал Mash, пострадавших госпитализировали в Сакскую ЦРБ. Один из них — 13-летний мальчик с резаной раной предплечья, его уже выписали. Второму пострадавшему зашивают осколочное ранение в области груди. У пожилой женщины осколочное ранение.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно ранее 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются. В ведомстве указали, что авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об эвакуации около 30 человек из прилегающих к аэродрому домов. Он уточнил, что эвакуированных расселят в гостиницах и пансионатах.