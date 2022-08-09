Теннисист Медведев рассказал об эмоциях от выступлений под нейтральным флагом

Теннисист Даниил Медведев заявил, что выступление под нейтральным флагом ничего не меняет

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об эмоциях от выступлений под нейтральным флагом. Его слова приводит Journal de Montreal.

«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Мне нравится играть в теннис. Я хочу следовать правилам. Я Даниил Медведев. И я хочу победить», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что никак не может повлиять на отстранение от некоторых турниров, поэтому предпочитает не зацикливаться на негативе.

7 августа Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом в 822 тысячи долларов. В финальном матче россиянин одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счетом 7:5, 6:0.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.