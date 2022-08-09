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Теннисист Медведев рассказал об эмоциях от выступлений под нейтральным флагом

Теннисист Даниил Медведев заявил, что выступление под нейтральным флагом ничего не меняет

Фото: Carlos Perez Gallardo / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об эмоциях от выступлений под нейтральным флагом. Его слова приводит Journal de Montreal.

«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Мне нравится играть в теннис. Я хочу следовать правилам. Я Даниил Медведев. И я хочу победить», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что никак не может повлиять на отстранение от некоторых турниров, поэтому предпочитает не зацикливаться на негативе.

7 августа Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе с призовым фондом в 822 тысячи долларов. В финальном матче россиянин одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счетом 7:5, 6:0.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.

Анастасия Борисова
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