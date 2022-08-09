Более половины предотвращенных в 2022 году терактов планировались неонацистами

В 2022 году более половины предотвращенных терактов планировались молодыми неонацистами

В 2022 году более 30 предотвращенных террористических актов были спланированы молодыми неонацистами. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, за первые полгода в 2022 году был предотвращен 61 теракт. 26 из них организовывали граждане в возрасте до 25 лет, а 32 преступления совершили люди, которые придерживались неонацистской идеологии.

Также отмечается, что международные террористические организации и деструктивные движения, среди которых запрещенные в России «Колумбайн» и «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) не оставляют попыток привлечь подростков в свои ряды. Так, в 50 регионах России с 2021 года задержали 150 членов украинской неонацистской группировки (МКУ).