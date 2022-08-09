Подсчитана сумма выделенной Украине помощи от Евросоюза

«Известия»: ЕС за 5 месяцев выделил Украине €8,9 млрд, треть из них на военную поддержку

Европейский союз (ЕС) с начала российской спецоперации на Донбассе выделил Украине помощь более чем на 8,9 миллиардов евро, при этом более трети этой суммы ушло на военную поддержку. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что 5,4 миллиарда евро из этой суммы было выделено на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, еще 2,5 миллиарда евро — на военные цели (по линии Европейского фонда мира), а также один миллиард евро — в качестве займа Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). При этом в ведомстве отметили, что сумма не включает дополнительную помощь, которую отдельные члены ЕС оказывают на двусторонней основе.

«Предоставляемая Украине военная помощь состоит из двух частей: одна финансируется ЕС из Европейского фонда мира (EPF), а вторая представляет собой двусторонние поставки отдельных государств-членов. На данный момент помощь, финансируемая из EPF, достигает пяти траншей по 500 миллионов евро. То есть, в целом 2,5 миллиарда евро», — рассказал агентству официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом он отказался раскрыть величину этих взносов, сославшись на то, что «это внутреннее решение стран, основанное на возможностях». «Она не особо зависит от ВВП страны, приоритетом является помощь Украине», — заявил он.

Ранее издание Politico писало, что ЕК подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в замен заблокированному ранее Германией. Уточнялось, что он будет передан Киеву в виде грантов и кредитов. До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европейский союз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву в размере 8 миллиардов евро.

