Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга

Диетолог Елена Евдокимова: кофе, яйца и свекла стимулируют работу мозга

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Яйца, свекла и кофе стимулируют работу мозга, рассказала эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие недорогие продукты для улучшения когнитивных функций.

Диетолог обратила внимание, что продукты из ежедневного рациона по-разному влияют на мозговую деятельность: могут ускорять ее и замедлять, помогать или мешать запоминать информацию, стимулировать или снижать выработку нейромедиаторов.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Евдокимова отметила, что, если нужно сконцентрироваться на задаче, которую необходимо быстро решить, можно выпить кофе. Однако тонизирующий эффект от него не продлится долго: вскоре организм, наоборот, расслабится.

Если цель — повысить мозговую выносливость, чтобы, например, освоить большой объем информации, стоит отдать предпочтение зеленому чаю, содержащему L-теанин — мощный антиоксидант, который успешно тонизирует в течение продолжительного времени и в отличие от кофе не имеет расслабляющего пост-эффекта, уточнила врач.

Благоприятно на мозг влияют какао-бобы. Долька горького шоколада или чашка какао отлично помогают справиться с умственными задачами

Елена ЕвдокимоваДиетолог, эндокринолог, нутрициолог

По словам диетолога, тем, кто хочет ускорить работу мозга, следует больше есть цельнозернового хлеба из муки грубого помола: ржаной, ржано-пшеничный, хлеб с отрубями. Они содержат много витаминов группы В, которые помогают нервной системе быть в тонусе.

На деятельность мозга, по ее мнению, положительно влияет регулярное потребление яиц. В них содержится аминокислоты, холин и лецитин. «Употребление яиц на завтрак, например, в виде омлета или яичницы-глазуньи, зарядит мозг энергией на весь день», — отметила диетолог.

Евдокимова обратила внимание на то, что полезно добавлять в пищу нерафинированное оливковое масло холодного отжима или льняное масло с насыщенными жирными кислотами. По ее словам, они аналогичны тем, что содержатся в составе дорогих сортов лососевых рыб.

«Учитывая, как растут цены на рыбу и орехи, которые помогают мозгу справляться с трудными задачами, не стоит забывать о недорогих продуктах, — делится хитростями Евдокимова. — К таким относится свекла, которая содержит большое количество бетаина, а также морковь, содержащую бета-каротин».

Диетолог напомнила, что главное — не забывать про воду. Зачастую головные боли вызваны обезвоживанием. Вода — это простой, но необходимый элемент для поддержки мозга и его функций, подытожила она.

Ранее невролог Игорь Бардин назвал простые способы избежать инсульта. В первую очередь невролог порекомендовал отрегулировать режим сна и наладить правильное питание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке
Американцы побили плавающего с маской возле их пристани жителя Санкт-Петербурга
Тихановская объявила о создании оппозиционного «переходного кабинета»
Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга
Названа угрожающая США ошибка Белого дома
Создана замещающая антитела при лечении рака молекула
Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье
Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму выросло
Сестры Аверины завершат карьеру в случае отстранения россиян от Олимпиады-2024
Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.