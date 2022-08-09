Врач назвала недорогие продукты для улучшения работы мозга

Диетолог Елена Евдокимова: кофе, яйца и свекла стимулируют работу мозга

Яйца, свекла и кофе стимулируют работу мозга, рассказала эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала и другие недорогие продукты для улучшения когнитивных функций.

Диетолог обратила внимание, что продукты из ежедневного рациона по-разному влияют на мозговую деятельность: могут ускорять ее и замедлять, помогать или мешать запоминать информацию, стимулировать или снижать выработку нейромедиаторов.

Евдокимова отметила, что, если нужно сконцентрироваться на задаче, которую необходимо быстро решить, можно выпить кофе. Однако тонизирующий эффект от него не продлится долго: вскоре организм, наоборот, расслабится.

Если цель — повысить мозговую выносливость, чтобы, например, освоить большой объем информации, стоит отдать предпочтение зеленому чаю, содержащему L-теанин — мощный антиоксидант, который успешно тонизирует в течение продолжительного времени и в отличие от кофе не имеет расслабляющего пост-эффекта, уточнила врач.

Благоприятно на мозг влияют какао-бобы. Долька горького шоколада или чашка какао отлично помогают справиться с умственными задачами

Елена Евдокимова Диетолог, эндокринолог, нутрициолог

По словам диетолога, тем, кто хочет ускорить работу мозга, следует больше есть цельнозернового хлеба из муки грубого помола: ржаной, ржано-пшеничный, хлеб с отрубями. Они содержат много витаминов группы В, которые помогают нервной системе быть в тонусе.

На деятельность мозга, по ее мнению, положительно влияет регулярное потребление яиц. В них содержится аминокислоты, холин и лецитин. «Употребление яиц на завтрак, например, в виде омлета или яичницы-глазуньи, зарядит мозг энергией на весь день», — отметила диетолог.

Евдокимова обратила внимание на то, что полезно добавлять в пищу нерафинированное оливковое масло холодного отжима или льняное масло с насыщенными жирными кислотами. По ее словам, они аналогичны тем, что содержатся в составе дорогих сортов лососевых рыб.

«Учитывая, как растут цены на рыбу и орехи, которые помогают мозгу справляться с трудными задачами, не стоит забывать о недорогих продуктах, — делится хитростями Евдокимова. — К таким относится свекла, которая содержит большое количество бетаина, а также морковь, содержащую бета-каротин».

Диетолог напомнила, что главное — не забывать про воду. Зачастую головные боли вызваны обезвоживанием. Вода — это простой, но необходимый элемент для поддержки мозга и его функций, подытожила она.

Ранее невролог Игорь Бардин назвал простые способы избежать инсульта. В первую очередь невролог порекомендовал отрегулировать режим сна и наладить правильное питание.