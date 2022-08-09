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В Минобороны назвали число уничтоженных наемников ВСУ из Польши и США

Генерал Конашенков заявил, что на Украине уничтожены 99 наемников из Польши и 21 из США
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

За четыре недели наступления Вооруженных сил (ВС) России и народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Украине были уничтожены 99 солдат из Польши и 21 — из США. Такое число назвал во время брифинга представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Польша «лидирует» по числу граждан, состоявших в формированиях ВСУ. Всего за четыре недели ВС России ликвидировали и подтвердили уничтожение 335 иностранных граждан в рядах украинской армии.

«Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии», — заявил представитель военного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВСК) России уничтожили опорный пункт формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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