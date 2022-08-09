Назван день подписания Байденом протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Белый дом: Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник, 9 августа, подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Такую дату назвали в Белом доме, передает ТАСС.

Согласно сообщению, во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении двух государств к Североатлантическому альянсу.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.