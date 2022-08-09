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Минцифры прокомментировало информацию о принудительном сборе биометрии россиян

Минцифры опровергло планы по принудительному сбору биометрии россиян

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минцифры опровергло информацию о принудительном сборе биометрии россиян, сообщение об этом появилось в Telegram-канале министерства.

Подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных, прокомментировали в ведомстве. Его цель — отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах (в основном в банках) в государственную единую биометрическую систему (ЕБС).

О том, что Минцифры хочет принудительно собирать биометрические данные россиян для ЕБС, ранее написал «Коммерсантъ». Отмечалось, что поправки также упрощают передачу биометрических данных из других информационных систем в ЕБС.

Судья в отставке Владимир Комсолев назвал данную инициативу необоснованной и нарушающей законные права и интересы россиян.

ЕБС была запущена в 2019 году. С ее помощью планировалось упростить и сделать более надежным процесс идентификации банковских клиентов. К началу года в системе было собрано 236,4 тысячи образцов вместо запланированных 70 миллионов.

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Платон Щукин
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