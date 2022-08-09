Идею о принудительном сборе биометрии россиян назвали незаконной

Экс-судья Комсолев: Генпрокуратуре стоит проверить идею о принудительном сборе биометрии

Судья в отставке Владимир Комсолев назвал инициативу о принудительном сборе биометрических данных россиян необоснованной и нарушающей законные права и интересы граждан России. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Минцифры разработали поправки, в которых говорится, что согласия субъекта данных на их сбор и актуализацию в Единой биометрической системе (ЕБС) не требуется. Помимо этого, поправки упрощают передачу биометрических данных из других информационных систем в ЕБС.

«Безусловно, сбор данных без согласия запрещен как Конституцией, так и федеральным законодательством в части обеспечения свобод и прав граждан. Что это означает? Что любой сбор информации без согласия гражданина недопустим», — отметил правозащитник.

Он также напомнил, что 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий необоснованный сбор персональных данных потребителей.

По мнению Комсолева, на инициативу Минцифры должна отреагировать Генеральная прокуратура. «Защитой интересов групп лиц и граждан России у нас занимается Генеральная прокуратура, и, я считаю, что, со свой стороны, она должна внимательно изучить подобного рода предложение и отреагировать», — подчеркнул судья в отставке.

ЕБС была запущена в 2019 году. С ее помощью планировалось упростить и сделать более надежным процесс идентификации банковских клиентов. При этом к началу 2022 года в системе было собрано лишь 236,4 тысячи образцов биометрических данных россиян вместо запланированных 70 миллионов.

