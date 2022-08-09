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Раскрыты подробности обыска имения Трампа

TMZ: в ФБР специально обыскивали имение экс-президента Трампа во время его отсутствия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудники ФБР, которые обыскали имение бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент был в Нью-Йорке. Такие подробности раскрыло издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.

По словам источников, протокол таких операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.

В случае с Трампом такая конфронтация могла бы привести к «крайне неловкой ситуации» и непредсказуемым политическим последствиям.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, который продлился девять часов. Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года.

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Марина Совина
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