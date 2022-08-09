Живущая рядом с аэродромом в Крыму россиянка рассказала о взрывах

Жительница Новофедоровки заявила о десяти взрывах на аэродроме «Саки» в Крыму

Дома, которые находятся вблизи аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму, начали трястись во время взрывов. Комментарии местной жительницы появились в Telegram-канале российской журналистки Ксении Собчак.

Женщина рассказала, что взрывы продолжаются до сих пор, однако их интенсивность заметно уменьшилась. По ее подсчетам, мощных взрывов было примерно десять. Поселки, находящиеся рядом с аэродромом, заволокло клубами черного дыма, была слышна сирена воздушной тревоги. С этой территории начали массово убегать люди, в том числе отдыхающие на море туристы.

«Аэродром от нас примерно в километре. Более часа назад начались мощные взрывы, дом содрогался. Когда дом трясся, было ужасно страшно, клубы дыма и искры. Зазвучали воздушные сирены. Взрывы до сих пор продолжаются, хотя их интенсивность и мощность снизилась», — поделилась жительница Новофедоровки.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки». По версии ведомства, произошла детонация боеприпасов. В сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва.