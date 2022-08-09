Премьера Эстонии осудили за призыв запретить россиянам въезд в Европу

Пользователи Twitter осудили премьера Эстонии за призыв запретить россиянам въезд в Европу

Пользователи Twitter осудили премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв запретить российским туристам въезд в Европу.

Часть юзеров отметила, что подобные высказывания противоречат демократическим принципам. «Привет, Кайя! Мы думали, что ЕС должен обеспечивать ценности демократии, терпимость и равенство и должен показывать, как это работает. Но, судя по вашим словам, этих понятий не существует (...)» — написала ikwyl.

Robert Falzon выразил мнение, что «россияне должны иметь возможность приезжать и тратить свои деньги в Европе». Он считает, что санкции нельзя использовать для «блокады русского населения».

«Какая же ты смешная… как раз таки наоборот, это право человека [иметь свободу передвижения], а не какая-то привилегия, дура, а газ покупать у России в твоем понимании это нормально?(...)» — обратился к Каллас fedos.

Жомарт Амирханов иронично заметил, что, «оказывается, право на передвижение — это привилегия».

«Это привилегия посетить Европу? что? Как здравомыслящий человек мог такое сказать?(...)» — удивилась ROXANA. А Tarasius подчеркнул, что подобные «глупые решения явно ведут к эскалации конфликта, а не к его завершению».

Другой пользователь Twitter leksa поле призыва Каллас задался вопросом: «покупать российский газ — тоже привилегия, да?»

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, но у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России.