На Украине сообщили о планах Запада подтолкнуть Киев к миру с Россией

«Страна.ua»: Байден, Макрон и Шольц хотят подтолкнуть Украину к компромиссному миру с РФ

Появление информации о проблемах в отношениях западных государств и президента Украины Владимира Зеленского может говорить об их планах подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

Отмечается, что по одной из версий, на таком сценарии настаивают президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — сообщил собеседник издания.

Согласно другой версии, сам украинский лидер не исключает выход на соглашение с Россией до конца 2022 года, ссылаясь на объективные факторы.

«Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах», — пишет издание.

Ранее Пентагон заявил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин. Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии. Также в ближайшие месяцы США передадут Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

