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Пентагон анонсировал передачу Украине нового вида оружия

Замглавы Пентагона Каль заявил, что Украина получит ПЗРК NASAMS в ближайшие месяцы

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

В США анонсировали передачу Украине передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS. По словам замглавы Пентагона Колина Каля, это произойдет в ближайшие месяцы. Об том пишет РИА Новости.

«Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в следующие несколько месяцев», — заявил Каль на брифинге для журналистов.

Он уточнил, что в новом пакете западной военной помощи Украине комплексы NASAMS не числятся, несмотря на то, что об их выделении было объявлено еще в июле. «В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS», — пояснил он.

NASAMS станет первой современной западной системой противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия, которую получит Украина.

Ранее Пентагон заявил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин. Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.

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Марина Совина
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