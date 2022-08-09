Власти ЛНР заявили о бессмысленности восстановления Попасной

Глава ЛНР Пасечник: склоняемся к тому, что город Попасная не будут восстанавливать

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что власти склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная, назвав это бессмысленным. Его слова приводит РИА Новости.

«Особо смысла восстанавливать нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — отметил Пасечник.

В конце июля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о мастер-плане восстановления Северодонецкой агломерации в ЛНР. План включал в себя в том числе восстановление Попасной.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и России 9 мая.