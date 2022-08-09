Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины

Минобороны РФ сообщило об увеличении гумкоридора для судов из черноморских портов Украины

Российские военные увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного следования судов из черноморских портов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, гуманитарный коридор теперь будет открыт круглосуточно. Как уточнил военный, созданы необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения кораблей. «В Черном море (круглосуточно) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 307 морских миль и шириной 3 мили», — подчеркнул представитель Минобороны России.

Совместный координационный центр в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье, 7 августа, четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна.