Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины

Минобороны РФ сообщило об увеличении гумкоридора для судов из черноморских портов Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские военные увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного следования судов из черноморских портов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, гуманитарный коридор теперь будет открыт круглосуточно. Как уточнил военный, созданы необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения кораблей. «В Черном море (круглосуточно) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 307 морских миль и шириной 3 мили», — подчеркнул представитель Минобороны России.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Совместный координационный центр в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье, 7 августа, четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
В ЛНР заявили об ударах Киева для дестабилизации ситуации
Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
В Китае заявили о планах Зеленского продать Украину Западу
В ООН заявили о призывах ИГ использовать конфликт на Украине
Стало известно о массированных ударах российской артиллерии под Северском
Минобороны сообщило об оборудованном ВСУ складе оружия в тубдиспансере
Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины
Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.