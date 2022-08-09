Раймонд Паулс сообщил о планах Аллы Пугачевой вернуться в Россию

Композитор Раймонд Паулс рассказал о планах певицы Аллы Пугачевой вернуться в Россию

Бывший министр культуры Латвии, 86-летний композитор и дирижер Раймонд Паулс сообщил о планах эстрадной певицы Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Об этом артист поведал в разговоре с «Абзац Медиа».

Паулс, неоднократно выступавший вместе с исполнительницей и на протяжении долгих лет сотрудничавший с ней, признался, что беседовал с певицей, которая заявила, что планирует приехать на родину вместе с дочерью и сыном.

«Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву», — поведал артист.

Композитор также добавил, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин очень переживают за свою страну: «У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы [из-за последних событий — прим. «Ленты.ру»], но все-таки Россия ведь его Родина».

В марте этого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. По словам самой исполнительницы, ее отъезд был связан с отпуском, в котором она планировала поправить здоровье.

Ранее Максим Галкин приостановил концерт в Юрмале из-за драки на почве политических разногласий.

