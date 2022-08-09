Байдена высмеяли за рукопожатие с невидимым собеседником

Президент США Байден попытался пожать руку невидимому собеседнику и попал на видео

Президент США Джо Байден попытался пожать руку невидимому собеседнику и был высмеян пользователями сети. Видео, на которое попал инцидент, опубликовал в своем Twitter-аккаунте советник по коммуникациям сенатора от штата Техас Теда Круза Стив Гест.

На кадрах, снятых во время официального мероприятия, видно, как Байден пожимает руку лидеру демократического большинства в сенате конгресса США Чаку Шумеру. Однако, когда Шумер отходит поприветствовать других политиков, американский президент снова протягивает руку. Спустя несколько секунд он задумчиво подносит ее к лицу и потирает подбородок.

«Джо Байдену требуется всего пять секунд, чтобы забыть, что он пожал руку Чаку Шумеру», — подписал ролик Гест.

В комментариях пользователи соцсети принялись высмеивать президента и ставить под сомнение его когнитивные способности. «Вот почему ему так легко забыть, что у нас рецессия, а цены на бензин и продукты питания стремительно растут. Для него это новый день каждые 20 секунд», — написал один из юзеров. «Сколько еще нам нужно увидеть, прежде чем кто-то воспримет это всерьез?» — задался вопросом другой комментатор. «Мы смеемся, но это вопрос национальной безопасности», — отметил еще один пользователь.

Ранее американский телеканал C-Span показал неудачные попытки Байдена надеть пиджак и солнцезащитные очки во время рабочего визита главы государства в штат Кентукки.