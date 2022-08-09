Неудачные попытки Байдена надеть пиджак попали на видео

C-Span показал неудачные попытки Байдена надеть пиджак во время поездки в Кентукки

Американский телеканал C-Span показал неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть пиджак и солнцезащитные очки во время рабочего визита главы государства в штат Кентукки. Фрагмент видеоролика публикует РИА Новости.

На опубликованных кадрах спустившийся с борта вертолета американский лидер безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. После нескольких неудачных попыток на помощь ему пришла первая леди. При этом Джилл Байден все же не сумела скрыть улыбку из-за действий супруга.

Спустя еще несколько секунд американский лидер не смог поймать солнцезащитные очки. Аксессуар сполз с закрытой маской переносицы и упал на землю. Байден попытался поймать очки, но сделать этого ему не удалось.

Две недели назад, 21 июля, Джо Байден заразился коронавирусом. Официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин. 6 августа глава Белого дома все же сдал отрицательный тест на COVID-19. Согласно выписке врача, американский лидер чувствует себя хорошо.