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Россиянам дали совет по сохранению сбережений

Экономист Переславский призвал покупать облигации компаний с доходностью выше 10% годовых

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский дал россиянам совет по сохранению сбережений. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, если даже инфляция сократится от текущих значений, консервативные инвестиции не принесут доход и даже не сохранят денежные средства. Экономист назвал интересным вариантом для консервативных инвестиций покупку облигаций крупных компаний с доходностью выше десяти процентов годовых.

Эксперт добавил, что инвестиции в недвижимость на сегодняшний день имеют смысл только при наличии опыта. Экономист пояснил, что покупка неподходящего жилья может не дать ожидаемые 15-20 процентов прибыли и даже вогнать в убытки.

Переславский отметил, что вложения в валюту и тем более операции на фондовом рынке весьма рискованны. Он также подчеркнул, что расходы на собственное образование и повышение профессиональных умений всегда оправдывают себя.

4 августа Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро. Регулятор заявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. Кроме того, в ЦБ попросили правительство добиться отказа госкомпаний от накоплений в «токсичных» валютах недружественных стран, направив фирмам соответствующие директивы.

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Марина Совина
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