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Кремль заявил об отсутствии предложений от Вашингтона по СНВ-3

Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений по СНВ-3

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет», — сказал он.

При этом представитель Кремля, комментируя вопрос, готова ли Москва представить Вашингтону свои предложения по этой теме или она ждет действий американских коллег, заметил, что диалог в этой области необходим.

1 августа американский президент заявил, что США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным.

8 августа МИД России сообщил о временном выводе из-под инспекций объектов, которые подлежат таковым по договору СНВ.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон уменьшила свои ядерные арсеналы. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.

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Никита Абрамов
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