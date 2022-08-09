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Российский подросток упал на торчащий из газона железный прут и умер

В Воронежской области 14-летний мальчик ударился головой о прут на стадионе и умер

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронежской области 14-летний мальчик умер после того, как ударился головой на стадионе в рабочем поселке Хохольский. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

По данным ведомства, происшествие случилось в воскресенье, 7 августа. Подросток случайно упал на железный прут, торчащий из газона теннисного корта. От полученной травмы мальчик скончался на месте.

СКР возбудил дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и допрашивают очевидцев и сотрудников стадиона. Для установления точной причины смерти назначена медицинская экспертиза. Расследование дела взял под личный контроль глава регионального СКР Кирилл Левит.

Ранее в новосибирском селе Улыбино 14-летнего школьника насмерть раздавило футбольными воротами. Погибший мальчик пытался на них раскачиваться, из-за чего ворота упали ему на грудь.

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Константин Лысяков
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