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Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке

Украденные из поставок на Украину дроны Switchblade выставили на продажу на черном рынке

Фото: телеграм-канал «Zvezdanews»

На черном рынке выставили на продажу американские дроны Switchblade 300, украденные из поставок США Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

По данным телеканала, приобрести один беспилотник-камикадзе продавец даркнета предлагает за четыре тысячи долларов, уточняя, что доставка возможна на территории всей Европы.

О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть.

Switchblade — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Данные беспилотники прозваны дронами-камикадзе, так как поражают цель непосредственно собой. Существует две версии беспилотника: более легкий и сверхкомпактный Switchblade 300, который весит 2,5 килограмма и может транспортироваться в обычном рюкзаке, а также более мощная версия Switchblade 600, способная развить скорость до 180 километров в час и уничтожить танк.

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Варвара Кошечкина
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