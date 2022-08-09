Стал известен вероятный соперник сборной России по футболу в товарищеском матче

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Узбекистаном

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с национальной командой Узбекистана. Об этом стало известно Metaratings.

Вероятная встреча может пройти в ноябре. Российский футбольный союз (РФС) приступил к обсуждению данного вопроса с Футбольной ассоциацией Узбекистана. Окончательное решение еще принято не было.

В ряде узбекистанских СМИ утверждалось, что сборная страны проведет матч с одним из участников предстоящего чемпионата мира в Катаре 16 ноября. Свободной датой в графике выступлений национальной команды значится 20 ноября.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях. К такому решению пришли в Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России осталась вне ЧМ в Катаре, несмотря на преодоление квалификационного этапа и попадание в плей-офф отборочного турнира.

Последний матч отечественная команда провела в ноябре 2021-го. Тогда российские футболисты уступили сборной Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022.