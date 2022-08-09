Россия призвала генсека ООН поддержать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

МИД России призвал генсека ООН Гутерриша поддержать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша действий в поддержку визита представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель министерства иностранных дел, сейчас очень многое зависит от секретариата ООН и генерального секретаря. «Ему в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита. И не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся», — призвал он. В ведомстве добавили, что Россия всячески будет содействовать Гутерришу в этом.

Вишневецкий добавил, что Москва готова сотрудничать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию на Запорожскую АЭС. «Мы прорабатываем этот вопрос с МАГАТЭ», — уточнил он.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич обвинил Киев в ядерном терроризме и назвал удары по Запорожской АЭС несущими риск масштабной ядерной катастрофы.

