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Россия призвала генсека ООН поддержать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

МИД России призвал генсека ООН Гутерриша поддержать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша действий в поддержку визита представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель министерства иностранных дел, сейчас очень многое зависит от секретариата ООН и генерального секретаря. «Ему в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита. И не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся», — призвал он. В ведомстве добавили, что Россия всячески будет содействовать Гутерришу в этом.

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Вишневецкий добавил, что Москва готова сотрудничать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию на Запорожскую АЭС. «Мы прорабатываем этот вопрос с МАГАТЭ», — уточнил он.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич обвинил Киев в ядерном терроризме и назвал удары по Запорожской АЭС несущими риск масштабной ядерной катастрофы.

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Марина Совина
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