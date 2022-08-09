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Умер американский актер Том Урих

В возрасте 87 лет умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Том Урих

Фото: ABC Photo Archives / Disney General Entertainment Content / Getty Images

Ушел из жизни американский актер Том Урих. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Урих умер от осложнений после инсульта и диабета в медицинском центре в Бербанке, штат Калифорния. Ему было 87 лет.

Урих родился в 1935 году в Уиртоне, штат Западная Вирджиния. Актерскую карьеру начал в 1960-х годах. В 1970-х стал выступать на Бродвее. Урих также известен по ролям в различных телешоу, среди которых — «Беверли-Хиллз, 90210», «Спенсер», «Шелковые сети», «Мэтлок», «На пороге ночи», «Убийство в белом доме» и другие.

У актера остались жена и два сына.

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Дениза Мацаева
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